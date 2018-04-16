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Депутаты из Санкт‐Петербурга предложили приравнять угон автомобиля к краже
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Депутаты из Санкт‐Петербурга предложили приравнять угон автомобиля к краже 

360tv.ru 2 часа назад
В Санкт‐Петербурге депутаты разработали законопроект, который приравнивает угон автомобиля к краже. Таким образом, исключается двойная трактовка преступления, когда злоумышленники, не успевшие продать угнанную машину, получали более мягкое наказание и привлекались не по статье «Кража», а по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, для большинства граждан эти два понятия близки, однако уголовное законодательство трактует их  по-разному
Когда у гражданина взяли без его ведома шубу или мобильный телефон — это кража. Никому в голову не придет сказать: воришка взял поносить, а потом вернет. В отношении же неправомерного завладения автомобилем это работает
Андрей Кутепов.
Он добавил, что эта тема не потеряет своей актуальности, пока существуют нераскрытые дела по автоугонам.
Поэтому необходимо продолжить работу с этой статьей до необходимого варианта трактовки и обозначения степени наказания, при которой угонять машины станет как минимум невыгодно
— Андрей Кутепов.
Кутепов отметил, что на практике ужесточение наказания обычно приводит к сокращению числа преступлений при условии, что наказания применяются. Поэтому депутат уверен, что после принятия нового закона, количество преступлений в сфере угона автомобилей пойдет на убыль.
Минэкономразвития РФ предложил проводить переквалификацию водителей‐профессионалов раз в 10 лет. Согласно проекту, предлагается разделить водителей на профессионалов и любителей.
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