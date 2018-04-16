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Груда земли на обочине дороги стала причиной аварии под Костромой
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Груда земли на обочине дороги стала причиной аварии под Костромой 

k1news.ru 56 минут назад
Фото: k1news.ru
За выходные в Костромской области произошло несколько серьезных аварий, в которых пострадали люди, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Травмами водителя закончилось ДТП, которое произошло в субботу на дороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. 18-летний таксист на «Renault Logan» наехал на груду земли на обочине. «Морда» машины такое столкновение едва выдержала, теперь автомобиль такси придется ремонтировать.
Одна из аварий произошла утром у дома №72 на улице Никитской. Водитель на иномарке «Lexus» сбил 28-летнюю девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. Пешеход получила травмы, проводится расследование.
А в минувшую пятницу на улице Юрия Смирнова 24-летний водитель на «BMW», выезжая с прилегающей территории, нарушил правила. Он не уступил дорогу « Лада Ларгус» и столкнулся с ней. 68-летняя женщина-пассажир одной из машин получила травмы, машины от столкновения серьезно помяты.
На дороге Николо Полома — Парфеньево 68-летний водитель на «УАЗ 31602» не справился с управлением, выполняя обгон. В результате этого его машина опрокинулась, водитель, 43-летняя женщина-пассажир и 6 летний мальчик-пассажир получили травмы.
Всего вчера произошло 53 аварии, 29 водителей сели за руль пьяными.
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