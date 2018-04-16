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Татарстанские вахтовики разбились в ДТП на Ямале
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Татарстанские вахтовики разбились в ДТП на Ямале 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Татарстанцы пострадали в результате ДТП на Ямале, где столкнулись «Нефаз» и МАЗ. Травмы разной степени тяжести получили 15 человек. По словам главврача Новоуренгойской ЦГБ, в больницу привезли вахтовиков — помимо татарстанцев, были жители Башкортостана, Тюмени и Саратовской области, Ямала. Комментарий главврач дает в беседе с изданием «Красный север». По предварительной версии, ДТП произошло около 14:00. 45-летний водитель «Нефаза», двигаясь по дороге Новый Уренгой — Ямбург, выбрал неверную скорость движения и не справился с управлением машины. В результате «Нефаз» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. Врачи уточняют, что двое из пассажиров получили тяжелые травмы.
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