Пьяный курганец устроил смертельное ДТП

Как сообщает Накануне.RU, авария произлшла в районе «Курганстальмоста» в минувшее воскресенье, в районе 16:00. Автомобиль « Лада Гранта » столкнулась с кроссовером. Удар пришелся на водительское место отечественного авто

За рулем «Гранты» находился водитель из Башкирии, он скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи врачей скорой помощи. А вот водитель кроссовера находился за рулем в нетрезвом виде. Приехавшие на место полицейские уложили его на асфальт и надели наручники.