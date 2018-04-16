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Пьяный курганец устроил смертельное ДТП
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Пьяный курганец устроил смертельное ДТП 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает Накануне.RU, авария произлшла в районе «Курганстальмоста» в минувшее воскресенье, в районе 16:00. Автомобиль «Лада Гранта» столкнулась с кроссовером. Удар пришелся на водительское место отечественного авто
За рулем «Гранты» находился водитель из Башкирии, он скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи врачей скорой помощи. А вот водитель кроссовера находился за рулем в нетрезвом виде. Приехавшие на место полицейские уложили его на асфальт и надели наручники.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.
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