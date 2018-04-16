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Ford показал последствия движения в реверсном режиме
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Ford показал последствия движения в реверсном режиме 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Один из автомобилей Ford продемонстрировал движение в реверсном режиме.
Видео об этом эксперименте размещено в сети.
Для теста был выбран видавший виды Ford Ranger без каких-либо защитных механизмов на коробке передач. Первая попытка войти в реверсный режим была предпринята на скорости в 64 километра в час.
Чуть позже скорости передвижения и вращения двигателя в режиме реверса сравнялись. Это привело к тому, что автомобиль продолжал по инерции двигаться вперед, в то время, как задние колеса вращались в обратном направлении.
Далее автомобиль останавливается, но задние колеса продолжают его толкать назад. При запуске впоследствии первой передачи Ford снова поехал вперед.
Из ролика видно, что к никаким разрушительным последствиям для машины эксперимент не привел. Разве что, немного пострадали задние покрышки.
Впрочем, специалисты не рекомендуют повторять трюк несколько раз. Иначе система трансмиссии может очень быстро выйти из строя.
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