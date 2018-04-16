Водителю стало плохо за рулём: трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Гоголя

Днём 16 апреля на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».

ДТП случилось около 13:00 недалеко от дома № 34 на улице Гоголя.

LADA Granta и Toyota Lite Ace двигались по Гоголя со стороны Красного проспекта в сторону Ипподромской в среднем ряду. Granta остановилась в плотном потоке. Водителю за рулём «Тойоты» стало плохо, и он врезался в стоящий автомобиль «Лада»», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что водитель 1956 года столкнулся с автомобилем LADA Granta, двигавшимся в попутном направлении.

«Врачи скорой помощи увезли водителя «Тойоты», а также пассажиров «Лады»: женщину и трёхлетнего ребёнка», — рассказали корреспонденту НГС в городской автоинспекции.

Похожее ДТП случилось в августе прошлого года — тогда водителю «Ижа» стало плохо за рулём, он врезался во встречную «Тойоту».