Ещё
Водителю стало плохо за рулём: трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Гоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителю стало плохо за рулём: трёхлетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Гоголя 

ngs.ru 40 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 16 апреля на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и LADA — причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя «Тойоты».
ДТП случилось около 13:00 недалеко от дома № 34 на улице Гоголя.
«LADA Granta и Toyota Lite Ace двигались по Гоголя со стороны Красного проспекта в сторону Ипподромской в среднем ряду. Granta остановилась в плотном потоке. Водителю за рулём «Тойоты» стало плохо, и он врезался в стоящий автомобиль «Лада»», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что водитель 1956 года столкнулся с автомобилем LADA Granta, двигавшимся в попутном направлении.
«Врачи скорой помощи увезли водителя «Тойоты», а также пассажиров «Лады»: женщину и трёхлетнего ребёнка», — рассказали корреспонденту НГС в городской автоинспекции.
Похожее ДТП случилось в августе прошлого года — тогда водителю «Ижа» стало плохо за рулём, он врезался во встречную «Тойоту».
ngs.ru: последние новости
Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке Улица возле сквера Славы встала в плотную пробку из-за ДТП с «Тойотой» и «Мерседесом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать120
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение