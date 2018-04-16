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Рабочие заканчивают возведение тоннеля Северо‑Восточной хорды рядом с Щелковским шоссе
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Рабочие заканчивают возведение тоннеля Северо‑Восточной хорды рядом с Щелковским шоссе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство тоннеля Северо-Восточной хорды на пересечении с Щелковским шоссе в Москве вышло на завершающий этап, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Выполнен большой объем работ. Завершено бетонирование основных конструкций тоннеля, девять подпорных стенок. Закончены отделочные работы, облицовка панелями, монтаж всех систем жизнеобеспечения и диспетчеризации», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На отдельных секциях строители ведут работы по устройству гидроизоляции плиты проезжей части, лакокрасочные работы, осталось завершить монтаж накрывных гранитных плит и устройство отмостки.
Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе войдет в состав трассы, обеспечивающей транспортное соединение Северного, Северо-Восточного и Восточного округов города Москвы. В сентябре 2016 года были сданы первая эстакада основного хода на пересечении трассы с улицей Щербаковская, вторая эстакада основного хода на пересечении трассы с улицей Ткацкая, правоповоротный съезд с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область.
В начале августа 2017 года было открыто движение по эстакаде съезда с Щелковского шоссе на хорду в сторону шоссе Энтузиастов, завершено строительство правоповоротного эстакадного съезда с Щелковского шоссе (из области) на внешнюю сторону Северо-Восточной хорды. Ведется строительство левоповоротного съезда с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область, тоннеля. Общая протяженность построенных и реконструированных дорог составит 12,27 километра.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были завершены все строительно-монтажные работы непосредственно на проезжей части Щелковского шоссе. Строители обустроили проезжую часть по прямому ходу Щелковского шоссе, сняли все строительные ограничения для движения автотранспорта по магистрали», — сообщил Бочкарев.
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