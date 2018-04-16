На Высокой фура притерла маршрутку с пассажирами

Сегодня случилось ДТП на улице Высокой. Авария с участием большегруза собрала на дороге пробку. Как сообщили очевидцы, фура задела общественный транспорт — маршрутку с пассажирами в Кировском районе Саратова.

По предварительным данным, ДТП случилось перед перекрестком с улицей Навашина. Фура с грузом Scania не поделил дорогу с микроавтобусом Mercedes. Маршрутка двигалась по маршруту № 45. После удара микроавтобус остался цел, но пассажиры вышли из маршрутки. На место вызвали инспекторов ДТП. Сообщение о пострадавших в сводку не поступало.