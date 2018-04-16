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На Высокой фура притерла маршрутку с пассажирами
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На Высокой фура притерла маршрутку с пассажирами 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сегодня случилось ДТП на улице Высокой. Авария с участием большегруза собрала на дороге пробку. Как сообщили очевидцы, фура задела общественный транспорт — маршрутку с пассажирами в Кировском районе Саратова.
По предварительным данным, ДТП случилось перед перекрестком с улицей Навашина. Фура с грузом Scania не поделил дорогу с микроавтобусом Mercedes. Маршрутка двигалась по маршруту № 45. После удара микроавтобус остался цел, но пассажиры вышли из маршрутки. На место вызвали инспекторов ДТП. Сообщение о пострадавших в сводку не поступало.
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