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В Китае пьяный зарезал младенца и ранил троих взрослых
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В Китае пьяный зарезал младенца и ранил троих взрослых 

Вести.Ru 1 час назад
Один человек погиб, еще три получили ранения в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе южного Китая в результате нападения мужчины с ножом.
Как передает ТАСС, трагедия произошла среди бела дня на одной из улиц. Пьяный мужчина с ножом внезапно напал на женщину с годовалым малышом, нанеся им несколько ударов. Мальчик скончался на месте. Пострадали и двое прохожих, попытавшихся заступиться за женщину.
Нападавшего скрутили полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.
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