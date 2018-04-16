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Автоледи улетела в кювет после столкновения с маршруткой
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Автоледи улетела в кювет после столкновения с маршруткой 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото vk.com/chp_nnАвтоледи улетела в кювет после столкновения с маршруткойЖенщина-водитель вылетела в кювет на подъезде к ТЦ «Мега». Об этом сообщила пресс-служба отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
15 апреля на автодороге Б. Ельня — Ольгино, женщина-водитель, управляя автомобилем Фольксваген Тигуан, не убедившись в безопасности маневра, при выезде со второстепенной дороги столкнулась с автобусом Ивеко, следующим по маршруту №374А.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автоледи пыталась резко развернуться через соседнюю полосу, но не заметила движущуюся маршрутку. В результате автобус врезался в бок иномарки и машину выбросило в кювет.
Пострадавшей вызвали скорую помощь. 42-летняя женщина была госпитализирована. Также пострадал пассажир автобуса, мужчина 1982 г.р.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTkzMjExODY4JTI2aWQlM0Q0NTYyNDA4NzQlMjZoYXNoJTNEYzVmOTMzMDM3MGVmOTdmMyUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjQwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyMzYwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF
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