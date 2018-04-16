Ростовчане просят установить новый светофор

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от жителя Валерия Богатырева. В ней он предлагает установить на улице Таганрогской новый светофор.

«Необходимо поставить светофор на перекрестке с улицей Стрелковой. Его надо оснастить кнопкой для включения зеленого сигнала», — пишет активист. Также он считает, что в этом месте нужно организовать дополнительное освещение из-за того, что автовладельцы в темное время суток не видят пешеходов. Активист отметил, что здесь уже были аварии с участием пешеходов.

«Я живу рядом и возвращаясь с работы в тёмное время суток, становилась свидетелем ДТП с участием пешехода, проходившего по зебре и транспортного средства. Эта дорогая активно используется не только жителями района, но приезжими гостями со стороны Таганрогской трассы, которые въезжая в город после трассы», — написала одна из ростовчанок в комментариях под петицией.

Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Валерия Богатырева, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 23 человек, а еще 9 высказались «против». До конца голосования осталось 46 дней.