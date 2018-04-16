Ещё
Ростовчане просят установить новый светофор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовчане просят установить новый светофор 

Деловое сообщество 1 час назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от жителя Валерия Богатырева. В ней он предлагает установить на улице Таганрогской новый светофор.
«Необходимо поставить светофор на перекрестке с улицей Стрелковой. Его надо оснастить кнопкой для включения зеленого сигнала», — пишет активист. Также он считает, что в этом месте нужно организовать дополнительное освещение из-за того, что автовладельцы в темное время суток не видят пешеходов. Активист отметил, что здесь уже были аварии с участием пешеходов.
«Я живу рядом и возвращаясь с работы в тёмное время суток, становилась свидетелем ДТП с участием пешехода, проходившего по зебре и транспортного средства. Эта дорогая активно используется не только жителями района, но приезжими гостями со стороны Таганрогской трассы, которые въезжая в город после трассы», — написала одна из ростовчанок в комментариях под петицией.
Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Валерия Богатырева, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 23 человек, а еще 9 высказались «против». До конца голосования осталось 46 дней.
Деловое сообщество: последние новости
Ремонт коллектора, из-за которого в яму упала машина в Ростове, закончат сегодня Крупное ДТП из пяти автомобилей Ростове-на-Дону обошлось без жертв Маршруты общественного транспорта изменят в дни матчей ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Российских водителей хотят переаттестовывать126
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение