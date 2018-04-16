Ещё
Под Тамбовом столкнулись фура и «легковушка»: есть погибший
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Тамбовом столкнулись фура и «легковушка»: есть погибший 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбовском районе в столкновении фуры Volvo и «девятки» погиб 45-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась в 16.24 15 апреля на 41 км трассы «Тамбов-Щацк». 27-летний водитель фуры Volvo FM из-за взрыва колёс не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2109.
В результате ДТП погиб 45-летний водитель «девятки». Всего за минувшие выходные дни, 14 и 15 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось девять ДТП, в которых два человека погибли и девять — получили ранения.
АиФ: последние новости
В Орловской области от воды освободились три моста Когда можно оформлять ДТП по Европротоколу? Водитель скутера попал в больницу после ДТП с «десяткой» в Нововоронеже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Российских водителей хотят переаттестовывать126
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение