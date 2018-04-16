Под Тамбовом столкнулись фура и «легковушка»: есть погибший

В Тамбовском районе в столкновении фуры Volvo и «девятки» погиб 45-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась в 16.24 15 апреля на 41 км трассы «Тамбов-Щацк». 27-летний водитель фуры Volvo FM из-за взрыва колёс не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2109.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель «девятки». Всего за минувшие выходные дни, 14 и 15 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось девять ДТП, в которых два человека погибли и девять — получили ранения.