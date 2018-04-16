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В Волгограде мотоцикл Suzuki перевернулся после столкновения с «десяткой»
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В Волгограде мотоцикл Suzuki перевернулся после столкновения с «десяткой» 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Тракторозаводском районе водитель «десятки» врезался в мотоцикл «Сузуки», об этом РИА34 сообщили в региональной полиции.
Авария произошла накануне, 15 апреля, около семи часов вечера.
— 23-летний водитель на «ВАЗ-21102», двигаясь по проспекту, напротив дома №2 по улице Дзержинского при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки ТЛ-1000С», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, — от удара двухколесное транспортное средство опрокинулось.
Мотоциклом управлял 35-летний мужчина, его с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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