В Волгограде мотоцикл Suzuki перевернулся после столкновения с «десяткой»

В Тракторозаводском районе водитель «десятки» врезался в мотоцикл « Сузуки », об этом РИА34 сообщили в региональной полиции. Авария произошла накануне, 15 апреля, около семи часов вечера. — 23-летний водитель на «ВАЗ-21102», двигаясь по проспекту, напротив дома №2 по улице Дзержинского при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки ТЛ-1000С», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, — от удара двухколесное транспортное средство опрокинулось. Мотоциклом управлял 35-летний мужчина, его с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.