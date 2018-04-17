«Газпром подземремонт Уренгой» окажет помощь пострадавшим в ДТП на Ямале 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ООО «Газпром подземремонт Уренгой» окажет помощь пострадавшим в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.
ДТП произошло 15 апреля на 77-м километре трассы Новый Уренгой — Ямбург. Пострадали 17 человек, семь из них госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, трое находятся в реанимации, остальные были отправлены на амбулаторное лечение.
"Мы подтверждаем, что там были наши сотрудники… В "Газпром подземремонт Уренгой" создана комиссия в связи с этим несчастным случаем, проводится проверка соблюдения прав охраны труда, безопасности. Наш генеральный директор Антон Борисович Кузьмин находится на месте, в Новом Уренгое… Компания окажет всю необходимую помощь пострадавшим, все необходимые операции будут профинансированы за наш счет, будет оказана самая широкая материальная помощь, размер [выплат] будет определен позже", — сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что рабочие, находившиеся в вахтовом автобусе, были застрахованы. По предварительным данным, граждан иностранных государств в салоне не было, это были специалисты из разных регионов России, работающие вахтовым методом. «Наше Уренгойское управление интенсификации и ремонта скважин принимало участие в работах на скважинах Ямбургского газоконденсатного месторождения, туда и направлялся автобус», — добавил собеседник агентства.
Главврач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева сообщила ТАСС, что состояние двух пострадавших улучшается, они приходят в сознание. «Наблюдается положительная динамика состояния пострадавших, особенно двух человек, они приходят в сознание, сняты с искусственной вентиляции легких. Состояние еще одного пациента остается крайне тяжелым, угроза жизни остается, но некоторая незначительная положительная динамика есть и у него», — сказала она.
Как сообщалось ранее, в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля "Нефаз" не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Свою проверку случившегося проводит прокуратура ЯНАО.