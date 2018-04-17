«Газпром подземремонт Уренгой» окажет помощь пострадавшим в ДТП на Ямале

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. ООО «Газпром подземремонт Уренгой» окажет помощь пострадавшим в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

ДТП произошло 15 апреля на 77-м километре трассы Новый Уренгой — Ямбург. Пострадали 17 человек, семь из них госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, трое находятся в реанимации, остальные были отправлены на амбулаторное лечение.

"Мы подтверждаем, что там были наши сотрудники… В " Газпром подземремонт Уренгой" создана комиссия в связи с этим несчастным случаем, проводится проверка соблюдения прав охраны труда, безопасности. Наш генеральный директор Антон Борисович Кузьмин находится на месте, в Новом Уренгое… Компания окажет всю необходимую помощь пострадавшим, все необходимые операции будут профинансированы за наш счет, будет оказана самая широкая материальная помощь, размер [выплат] будет определен позже", — сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что рабочие, находившиеся в вахтовом автобусе, были застрахованы. По предварительным данным, граждан иностранных государств в салоне не было, это были специалисты из разных регионов России, работающие вахтовым методом. «Наше Уренгойское управление интенсификации и ремонта скважин принимало участие в работах на скважинах Ямбургского газоконденсатного месторождения, туда и направлялся автобус», — добавил собеседник агентства.

Главврач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева сообщила ТАСС, что состояние двух пострадавших улучшается, они приходят в сознание. «Наблюдается положительная динамика состояния пострадавших, особенно двух человек, они приходят в сознание, сняты с искусственной вентиляции легких. Состояние еще одного пациента остается крайне тяжелым, угроза жизни остается, но некоторая незначительная положительная динамика есть и у него», — сказала она.