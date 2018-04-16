«Сиденья вырвало с корнем»: пострадавший в крупном ДТП на Ямале рассказал, как все было

Собкор «Красного Севера» побывала в Новоуренгойской центральной городской больнице, где встретилась с одним из пострадавших в аварии, произошедшей 15 апреля на трассе Новый Уренгой — Ямбург.

Молодой человек из Башкирии чуть больше года работает вахтой на Крайнем Севере машинистом ППДУ в одном из подразделений предприятия «Газпром подземремонт Уренгой». Несмотря на серьезные травмы левой стороны тела, он ходит и чувствует себя «вполне сносно».

Он прилетел в Новый Уренгой 15 апреля и, по обыкновению, отправился на базу предприятия. Там формируются бригады рабочих и затем отправляются на месторождения.

— День был обычный, правда дорога скользила, — вспоминает парень, не пожелавший светить свое имя в СМИ. — Нас было 18 человек. Загрузились и поехали в часов одиннадцать. На трассе мело, и чувствовалось, что ехать сложно. Водитель вел машину медленно, вроде. Авария настолько была неожиданной, что никто ничего не понял. Резкий удар, потемнение в глазах и полная растерянность…

— Я не терял сознание, — продолжает пострадавший, — просто потерял ориентир — куда идти, что делать? Осознав произошедшее, стал выползать из-под сидений, которыми был придавлен. И так ползком оказался на обочине трассы. Затем осторожно переполз на более тихую сторону дороги, чтобы не мешать людям оказывать помощь коллегам.

Он хорошо помнит, как быстро подоспела помощь. Его и еще пару человек погрузили в карету Скорой помощи, тяжелых отправили вертолетом Санавиации.

Родственники уже навестили парня, благо в Новом Уренгое проживает брат.

— А жену успокоил, она со мной постоянно на связи. Вчера всех нас навестили представители предприятия. Заверили, что все расходы на лечение возьмут на себя и полностью оплатят больничные листы, — подытоживает очевидец аварии.

Как рассказали в пресс-службе « Газпром подземремонт Уренгой» сегодня в город прибыл генеральный директор общества Антон Кузьмин . Он навестит пострадавших в больнице.

Обошлось без тяжелых травм головы, но операцию все же сделали

По словам главного врача Новоуренгойской ЦГБ Ирины Груздевой, сегодня стало известно, что ночью одному из трех крайне тяжелых пострадавших была проведена операция.

— Врачи в реанимационном блоке вели наблюдение этого пациента. У него случился серьезный удар в область живота, и там накопилось немного жидкости. Ночью ситуация усугубилась и пришлось во избежание осложнений срочно прооперировать. Сейчас он находится в стабильном тяжелом состоянии, как и его товарищ. Третий же мужчина, пока в крайне тяжелом состоянии, — сообщила главврач.

Остальным оказывается необходимая помощь.

«Красному Северу» удалось пообщаться с нейрохирургами, под их контролем находится один из пострадавших.

— К счастью, тяжелых черепно-мозговых травм нет. Один пациент госпитализирован к нам со среднетяжелой мозговой травмой, переломами и небольшими кровоизлияниями в головной мозг, не требующих оперативного вмешательства, — рассказывает Артем Нурматов, заведующий нейрохирургическим отделением. — Сейчас он получает консервативную терапию, сегодня можно отметить улучшение его здоровья. Большинству других пациентов оказываем консультативную помощь.