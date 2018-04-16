Транспортный налог: что делать, если налоговая ошиблась

Всем известно, что наша налоговая инспекция зачастую может действовать вопреки здравому смыслу. Автовладельцы, помимо всех остальных налогов, обременены еще и особым транспортным налогом, размер которого складывается из множества факторов.

Но что делать, если уведомление из налоговой составлено с ошибкой? Бывает, что в налоговой что-то напутали с временем владения автомобилем или даже требуют заплатить налог с угнанного автомобиля. Расскажем, как действовать в таких случаях.

Из чего складывается транспортный налог

Для начала разберемся, из чего строится транспортный налог и какие факторы влияют на его размер. В России транспортный налог складывается из мощности двигателя, указанном в свидетельстве о регистрации и в ПТС, времени владения транспортным средством и налоговой ставки, которая устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации на одну лошадиную силу.

Отдельно отметим, что для расчета налога учитывается весь месяц нахождения ТС на учете. Но если оно было снято с чета до 15 числа месяца включительно, то месяц снятия автомобиля с учета не берется в расчет.

Кроме того, Минпромторг придумал затейливый коэффициент для автомобилей, ценник на который начинается от 3 млн рублей — так называемый налог на роскошь. Список автомобилей меняется каждый год, не так давно его снова обновили, добавив несколько сотен комплектаций.

С 7 марта 2018 года вступило в силу новое правило, согласно которому в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей включительно и не старше 3 лет применяется коэффициент 1,1. Для более дорогих автомобилей коэффициенты становятся выше, но и возраст растет. Подробная и актуальная информация есть на сайте Федеральной налоговой службы.

Проще всего воспользоваться налоговым калькулятором, который есть там же, чтобы свериться с показаниями в уведомлении из налоговой. Если случилось так, что ваши расчеты не совпали с данными налоговой, следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на перерасчет транспортного налога.

В шапке заявления указывается ФИО заявителя, паспортные данные и обязательно ИНН. Реквизиты налоговой инспекции указываются в правом верхнем углу. Их можно узнать с помощью сервиса на сайте ФНС. В тексте заявления нужно указать обстоятельства дела и приложить верный расчет налога. После не лишним будет указать причину того, почему ваш расчет не совпал с данными из налоговой.

Часто в налоговой инспекции забывают про льготу, которую имеет владелец транспортного средства. В этом случае к заявлению нужно приложить копии документов, свидетельствующих ваше право на льготу.

Я продал автомобиль, а налог все равно пришел

Иногда уведомления получают владельцы, которые продали свой автомобиль и более им не владеют. В таком случае опять же обращайтесь в инспекцию с заявлением о необходимости перерасчета. Удобство заключается в том, что эта услуга доступна через личный кабинет на сайте ФНС. Но для этого нужно получить свои реквизиты в оффлайновом отделении инспекции.

Отметим, что новый собственник автомобиля должен обратиться в ГИБДД с заявлением о переходе права собственности и изменении регистрационных данных в течение 10 суток со дня покупки ТС. Но часто бывает так, что на радостях или из-за банальной лени он забывает сделать это.

В таком случае нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. К нему прилагаются копию договора купли-продажи, заключенного с новым владельцем. И в этом же заявлении нужно обратиться в ГИБДД с просьбой уведомить налоговую инспекцию о снятии ТС с регистрации.

Если автомобиль угнали, а налог пришел

Самые циничные уведомления из налоговой получают водители, у которых угнали автомобиль, но налог на него все равно пришел.

Если так случилось, что ваш автомобиль был угнан, нужно обратиться в ОВД с заявлением об угоне. В органах должны будут составить постановление о возбуждении уголовного дела. Автомобиль, находящийся в угоне, не может облагаться налогом.

Если автомобиль так и не будет найден, можно обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. В течение 10 дней с момента подачи ГИБДД направит соответствующую информацию в налоговую инспекцию.