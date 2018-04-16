ДТП в минувшие выходные обошлись без жертв в Нижегородской области

В минувшие выходные на дорогах Нижегородской области зарегистрировано 24 ДТП, в которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

В Нижнем Новгороде в период с 13 по 15 апреля произошло 13 ДТП, в которых 15 пострадали.