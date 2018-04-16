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ДТП в минувшие выходные обошлись без жертв в Нижегородской области
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ДТП в минувшие выходные обошлись без жертв в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В минувшие выходные на дорогах Нижегородской области зарегистрировано 24 ДТП, в которых 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
В Нижнем Новгороде в период с 13 по 15 апреля произошло 13 ДТП, в которых 15 пострадали.
Сообщается также, что всего за минувшие выходные дни инспекторами ГИБДД в Нижегородской области зарегистрировано 280 ДТП с материальным ущербом, в том числе 154 — в Нижнем Новгороде.
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