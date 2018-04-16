Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижегородском районе

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась на Похвалинском съезде в минувшую субботу, 14 апреля, около 21.15. 41-летний водитель отечественного автомобиля при выезде с прилегающей территории сбил велосипедиста. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 24 года. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, подросток на мопеде пострадал в ДТП в Пильне.