Ещё
Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижегородском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велосипедист пострадал под колесами автомобиля в Нижегородском районе 

Vgoroden.ru 27 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Молодой человек получил черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась на Похвалинском съезде в минувшую субботу, 14 апреля, около 21.15. 41-летний водитель отечественного автомобиля при выезде с прилегающей территории сбил велосипедиста. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 24 года. Обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, подросток на мопеде пострадал в ДТП в Пильне.
Vgoroden.ru: последние новости
Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Уренском районе Остановку автомобилей ограничат на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде Женщина на «Ниссане» врезалась в дерево в Приокском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение