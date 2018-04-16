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Пьяный петербуржец зарезал собаку на глазах у ребенка
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Пьяный петербуржец зарезал собаку на глазах у ребенка 

360tv.ru 1 час назад
В Пушкинском районе Санкт‐Петербурга местный житель убил на улице свою собаку. Хозяин нанес животному несколько ударов ножом, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Свидетелем произошедшего стал маленький ребенок.
Живодер в момент убийства был пьян. Собака скончалась от полученных ранений.
Мужчину 40 лет задержали прибывшие на место случившегося сотрудники Росгвардии. Его доставили в отделение полиции.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Житель США решил заработать деньги при помощи своего домашнего питомца. Чтобы собрать сумму якобы на лечение животного, он сломал 14-недельному щенку лапы и выложил его снимок на краудфандинговый портал GoFundMe. Молодой человек уверял, что собака пострадала в ДТП.
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