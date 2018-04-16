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Как сделать перекресток безопасным, напомнила автомобилистам молодежь Вологды
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Как сделать перекресток безопасным, напомнила автомобилистам молодежь Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Акция «Безопасный перекресток» прошла в Вологде. Правила дорожного движения автомобилистам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры Молодежного центра «ГОР. СОМ 35».
Профилактическое мероприятие провели на одном из самых аварийных перекрестков областной столицы — пересечении улиц Зосимовская и Предтеченская. Дорожные инспекторы и молодые активисты напомнили водителям основные правила проезда перекрестков, маневрирования, съезда с кругового движения, а также проговорили главные причины ДТП, участники которых получают наиболее серьезные травмы.
Всем автомобилистам вручили памятки, на которых наглядно продемонстрированы различные опасные моменты на дороге.
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