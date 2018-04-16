Как сделать перекресток безопасным, напомнила автомобилистам молодежь Вологды

Акция «Безопасный перекресток» прошла в Вологде. Правила дорожного движения автомобилистам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры Молодежного центра «ГОР. СОМ 35».

Профилактическое мероприятие провели на одном из самых аварийных перекрестков областной столицы — пересечении улиц Зосимовская и Предтеченская. Дорожные инспекторы и молодые активисты напомнили водителям основные правила проезда перекрестков, маневрирования, съезда с кругового движения, а также проговорили главные причины ДТП, участники которых получают наиболее серьезные травмы.

Всем автомобилистам вручили памятки, на которых наглядно продемонстрированы различные опасные моменты на дороге.