Лишённый прав водитель перевернул маршрутку в Георгиевске

Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой вечером 15 апреля в Георгиевске, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель «ВАЗ-21083» не уступил дорогу «ГАЗели», выезжая на главную дорогу со второстепенной. В результате столкновения, маршрутка опрокинулась. К счастью, в микроавтобусе не было пассажиров, а его водитель не пострадал.

Виновник ДТП и двое его пассажиров попали в больницу. Оба пассажира получили первую помощь и в госпитализации не нуждаются, в отличие от водителя. Мужчина из Георгиевска сломал бедро, получил травму головы и сочетанную травму тела.

Полицейские выяснили, что в марте 2018 года водителя «восьмёрки» задерживали пьяным за рулём. Недавно его лишили водительских прав на полтора года. Поскольку он не имел права управлять автомобилем, дело могут переквалифицировать в уголовное, а виновник ДТП понесёт более серьёзную ответственность за случившееся.