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Лишённый прав водитель перевернул маршрутку в Георгиевске
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Лишённый прав водитель перевернул маршрутку в Георгиевске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой вечером 15 апреля в Георгиевске, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель «ВАЗ-21083» не уступил дорогу «ГАЗели», выезжая на главную дорогу со второстепенной. В результате столкновения, маршрутка опрокинулась. К счастью, в микроавтобусе не было пассажиров, а его водитель не пострадал.
Виновник ДТП и двое его пассажиров попали в больницу. Оба пассажира получили первую помощь и в госпитализации не нуждаются, в отличие от водителя. Мужчина из Георгиевска сломал бедро, получил травму головы и сочетанную травму тела.
Полицейские выяснили, что в марте 2018 года водителя «восьмёрки» задерживали пьяным за рулём. Недавно его лишили водительских прав на полтора года. Поскольку он не имел права управлять автомобилем, дело могут переквалифицировать в уголовное, а виновник ДТП понесёт более серьёзную ответственность за случившееся.
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