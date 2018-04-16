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Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом на глазах у полиции в Москве
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Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом на глазах у полиции в Москве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент аварии произошедшей в минувшее воскресенье, 15 апреля, на Азовской улице в Москве.
Внедорожник Toyota Land Cruiser, проезжая перекресток на большой скорости, не вписался в поворот. Затем он проломил металлическое ограждение и, прямо перед носом у сотрудников полиции, находившихся в патрульном автомобиле, вылетел на тротуар, после чего врезался в дерево и перевернулся.
Правоохранители оперативно отреагировали на произошедшее и задержали виновника аварии прямо на месте. Очевидцы сообщили, что водитель джипа и его пассажир были под воздействием алкоголя и едва держались на ногах — у любителя быстрой езды было зафиксировано 0.814 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв.
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