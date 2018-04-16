Момент столкновения иномарки с грузовиком на трассе под Челябинском попал на видео

На 1822-м километре автодороги Москва — Челябинск грузовик врезался в движущуюся впереди него легковушку, которую от удара закрутило на дороге. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора ехавшего позади автомобиля.

— Это произошло в субботу, 14 апреля, — рассказала автор видео Елизавета Решетникова. Сама очевидица, как видно на записи, с трудом смогла отклониться от закрутившейся иномарки.

Иномарку закрутило в ДТП В областной ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал..

— За рулём грузовика DAF был 31-летний житель Башкирии, — рассказали 74.ru в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинской области. — Он не выбрал безопасную дистанцию при перестроении и столкнулся с попутно движущейся Toyota с 63-летним мужчиной за рулём. В ДТП никто не пострадал. Всё произошло в 15:38 14 апреля на территории Чебаркульского района — на 1822-м километре автодороги Москва — Челябинск.

Это не единственное ДТП с грузовиками, которое произошло на прошлой неделе. В минувшую пятницу, 13 апреля, на автодороге «Меридиан» перед пешеходным переходом резко затормозил грузовик. В него тут же врезалась легковушка, которая ехала следом. Момент аварии также попал на видео.

Иномарка влетела в грузовик_2018-04-16