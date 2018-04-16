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Рабочий погиб, упав в шахту лифта в Новой Москве
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Рабочий погиб, упав в шахту лифта в Новой Москве 

360tv.ru 1 час назад
Следователи начали проверку после ЧП на стройке в Новой Москве. Там разбился 25‐летний рабочий, который упал в шахту лифта, сообщили в столичном управлении СК.
Трагедия произошла 15 апреля на территории строительного объекта в поселке Коммунарка.
Обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты
— СК по Москве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Журналист из Екатеринбурга упал со значительной высоты и был доставлен в реанимацию. Однако несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось.
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