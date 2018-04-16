Рабочий погиб, упав в шахту лифта в Новой Москве

Следователи начали проверку после ЧП на стройке в Новой Москве. Там разбился 25‐летний рабочий, который упал в шахту лифта, сообщили в столичном управлении СК

Трагедия произошла 15 апреля на территории строительного объекта в поселке Коммунарка.

Обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты

— СК по Москве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Журналист из Екатеринбурга упал со значительной высоты и был доставлен в реанимацию. Однако несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось.