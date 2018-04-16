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В Ижевске водитель «Лады Весты» насмерть сбил пешехода
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В Ижевске водитель «Лады Весты» насмерть сбил пешехода 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Южный тупик, 1 водитель автомобиля «Лада Веста» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 13 апреля в 23:34. Известно, что пешеход-мужчина 1975 года рождения шел по проезжей части. На нем не было световозвращающих элементов.
В Госавтоинспекции напоминают, основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии можно использовать обочины. В случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части, при этом на дорогах с разделительной полосой, пешеходы обязаны идти только по внешнему краю проезжей части.
Правила дорожного движения требуют от пешеходов двигаться навстречу транспортному потоку. При таком порядке движения пешеходы видят приближающиеся транспортные средства и могут при необходимости своевременно принять меры предосторожности.
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