В Ижевске водитель «Лады Весты» насмерть сбил пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Южный тупик, 1 водитель автомобиля « Лада Веста » насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 13 апреля в 23:34. Известно, что пешеход-мужчина 1975 года рождения шел по проезжей части. На нем не было световозвращающих элементов.

Госавтоинспекции напоминают, основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии можно использовать обочины. В случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части, при этом на дорогах с разделительной полосой, пешеходы обязаны идти только по внешнему краю проезжей части.

Правила дорожного движения требуют от пешеходов двигаться навстречу транспортному потоку. При таком порядке движения пешеходы видят приближающиеся транспортные средства и могут при необходимости своевременно принять меры предосторожности.