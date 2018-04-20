Рязанское предприятие заплатило 500 тысяч за своего погибшего водителя

С предприятия, погибший водитель которой причинил тяжкий вред здоровью участнику ДТП, приставы взыскали 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Установлено, что в свой рабочий день водитель рязанского предприятия на служебном автомобиле нарушил ПДД и в условиях гололедицы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП водитель предприятия и его пассажиры погибли на месте, другой водитель получил телесные повреждения.

Травмы, полученные мужчиной в результате ДТП, повлекли сильную физическую боль и эмоциональный стресс, на длительное время приковав его к постели.