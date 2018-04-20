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Рязанское предприятие заплатило 500 тысяч за своего погибшего водителя
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Рязанское предприятие заплатило 500 тысяч за своего погибшего водителя 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: Новости Рязани
С предприятия, погибший водитель которой причинил тяжкий вред здоровью участнику ДТП, приставы взыскали 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что в свой рабочий день водитель рязанского предприятия на служебном автомобиле нарушил ПДД и в условиях гололедицы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем.
В результате ДТП водитель предприятия и его пассажиры погибли на месте, другой водитель получил телесные повреждения.
Травмы, полученные мужчиной в результате ДТП, повлекли сильную физическую боль и эмоциональный стресс, на длительное время приковав его к постели.
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