Ещё
В Воронеже силовики оцепили двор дома после звонка о гранате на капоте Lexus
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже силовики оцепили двор дома после звонка о гранате на капоте Lexus 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Граната с иномарки оказалась муляжом. Жильцы дома № 155 на улице Димитрова пережили неприятное утро в понедельник, 16 апреля. К многоквартирному дому из-за угрозы взрыва приехали силовики и спасатели, поставили оцепление и стали проверять двор. Поводом для вызова стал звонок о подозрительном предмете на капоте автомобиля Lexus, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Он поступил в 8:40 от хозяйки автомобиля. При проверке выяснилось, что обнаруженный на капоте предмет угрозы не представляет. По словам жителей дома, на иномарке нашли муляж гранаты. Они предполагают, что таким образом неизвестные могли угрожать тем, кто владеет автомобилем.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области водитель не уступил дорогу и устроил смертельное ДТП Воронежцы: из-за неисправного «умного светофора» нарушилось движение на Московском проспекте Воронежские судебные приставы оставили без авто женщину, у которой нет никаких долгов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Российских водителей хотят переаттестовывать126
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение