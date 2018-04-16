Подросток на мопеде пострадал в ДТП в Пильне

13-летний подросток пострадал в ДТП, которое случилось вчера, 15 апреля, в рабочем поселке Пильна. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на улице имени 1 Мая в 18.30. По данным ГИБДД, подросток ехал на мопеде «Альфа» без прав. В результате опрокидывания он получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи в центральной районной больнице врачи отпустили мальчика домой.

Напомним, восьмилетний велосипедист попал в ДТП в Автозаводском районе.