Тюменские сельские инженеры попытались заставить «УАЗик» полететь. Видео

Жители Тюменской области попытались идти в ногу со временем и смастерили летающий автомобиль. Они приделали к автомобилю УАЗ лопасти от вертолета. Ролик публикует группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Свое инженерное мастерство показали жители села Червишево. Они просто прикрепили вертолетный винт к крыше «УАЗика».

На кадрах видно, как автомобиль стоит на холме. В это время на крыше автомобиля крутится винт. Судя по тому, как медленно он вращается, машина вряд ли может взлететь.

Также не понятно, чего хотели добиться автомобилисты.

У специалистов из Центра реабилитации хищных птиц более важные инициативы — они попросили инженеров создать специальный протез для сокола Грома, который потерял лапку в автомобильной аварии. Если бы эту процедуру не провели, пернатый, скорее всего, умер.