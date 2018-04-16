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Тюменские сельские инженеры попытались заставить «УАЗик» полететь. Видео
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Тюменские сельские инженеры попытались заставить «УАЗик» полететь. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Жители Тюменской области попытались идти в ногу со временем и смастерили летающий автомобиль. Они приделали к автомобилю УАЗ лопасти от вертолета. Ролик публикует группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Свое инженерное мастерство показали жители села Червишево. Они просто прикрепили вертолетный винт к крыше «УАЗика».
На кадрах видно, как автомобиль стоит на холме. В это время на крыше автомобиля крутится винт. Судя по тому, как медленно он вращается, машина вряд ли может взлететь.
Также не понятно, чего хотели добиться автомобилисты.
У специалистов из Центра реабилитации хищных птиц более важные инициативы — они попросили инженеров создать специальный протез для сокола Грома, который потерял лапку в автомобильной аварии. Если бы эту процедуру не провели, пернатый, скорее всего, умер.
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