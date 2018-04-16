Ещё
На перекрестке в Выборге столкнулись две иномарки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На перекрестке в Выборге столкнулись две иномарки 

Ivyborg.ru 1 час назад
Машины столкнулись на перекрестке Ленинградского шоссе и бульвара Кутузова. Удар был не сильный, никто не пострадал. Однако авария затруднила движение на самой оживленной улице города
Скорее всего, внедорожник Toyota не выдержал дистанцию и врезался в легковушку Skoda.
Ivyborg.ru: последние новости
В ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" погибли семь человек. Фото Следком расследует страшную аварию в Вологодской области Сотрудники МЧС Ленобласти ликвидировали последствия ДТП в Киришском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Российских водителей хотят переаттестовывать126
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение