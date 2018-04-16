В Красноармейском районе погиб водитель перевернувшегося в кювет ВАЗ-21102

В воскресенье, 15 апреля, в 14:00 в Красноармейском районе, 42-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-21102, следуя по автодороге «Кочетковский — Новая Вязовка» со стороны деревни Новая Вязовка в направлении поселка Кочетковский, съехал в кювет и перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате автомобильной аварии водитель получил телесные повреждения и скончался до приезда бригады медиков «скорой помощи».