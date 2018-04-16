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В Красноармейском районе погиб водитель перевернувшегося в кювет ВАЗ-21102
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В Красноармейском районе погиб водитель перевернувшегося в кювет ВАЗ-21102 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 15 апреля, в 14:00 в Красноармейском районе, 42-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-21102, следуя по автодороге «Кочетковский — Новая Вязовка» со стороны деревни Новая Вязовка в направлении поселка Кочетковский, съехал в кювет и перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате автомобильной аварии водитель получил телесные повреждения и скончался до приезда бригады медиков «скорой помощи».
По факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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