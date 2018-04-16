Ещё
В тамбовском Уварово 39-летний мужчина погиб под колёсами Honda
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тамбовском Уварово 39-летний мужчина погиб под колёсами Honda 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Уварово иномарка насмерть сбила 39-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 15 апреля в 00.21 в районе дома №4 на улице Большая Садовая в Уварово. 34-летний водитель Honda CRV наехал на 39-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.
Ещё одно смертельное ДТП случилось этот же день в Тамбовской области. Из-за взрыва колёс фура Volvo врезалась в ехавшую по встречной полосе «девятку». От удара водитель «легковушки» погиб на месте ДТП.
АиФ: последние новости
Водитель скутера попал в больницу после ДТП с «десяткой» в Нововоронеже На трассе под Воронежем полыхала фура Когда можно оформлять ДТП по Европротоколу?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение