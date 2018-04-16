В тамбовском Уварово 39-летний мужчина погиб под колёсами Honda 

В Уварово иномарка насмерть сбила 39-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась 15 апреля в 00.21 в районе дома №4 на улице Большая Садовая в Уварово. 34-летний водитель Honda CRV наехал на 39-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.
Ещё одно смертельное ДТП случилось этот же день в Тамбовской области. Из-за взрыва колёс фура Volvo врезалась в ехавшую по встречной полосе «девятку». От удара водитель «легковушки» погиб на месте ДТП.