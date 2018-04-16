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Трёх пьяных дебоширов высадили из поездов на станции Пермь-II
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Трёх пьяных дебоширов высадили из поездов на станции Пермь-II 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Трём пьяным дебоширам пришлось прервать поездку на поезде. Сотрудники полиции высадили их из вагонов на станции Пермь-II за неадекватное поведение.
Как рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте, полицейским сообщили, что в пассажирском поезде «Чита — Москва» едут 54-летний житель Удмуртии, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нарушал общественный порядок и неадекватно себя вёл. Нарушителя высадили из поезда на станции Пермь-II. В тот же вечер в другом поезде сообщением «Москва — Северобайкальск» 38-летний житель Кирова и 23-летний молодой человек из Алтайского края тоже находились в состоянии алкогольного опьянения. Их тоже высадили из поезда в Перми.
В отношении нарушителей составили протоколы об административном нарушении. По словам сотрудников транспортной полиции, в таких случаях пассажирам придётся продолжать поездку за свой счёт. Стоимость проезда нарушителям общественного порядка не компенсируют.
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