Трёх пьяных дебоширов высадили из поездов на станции Пермь-II

Трём пьяным дебоширам пришлось прервать поездку на поезде. Сотрудники полиции высадили их из вагонов на станции Пермь-II за неадекватное поведение.

Как рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте, полицейским сообщили, что в пассажирском поезде «Чита — Москва» едут 54-летний житель Удмуртии, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нарушал общественный порядок и неадекватно себя вёл. Нарушителя высадили из поезда на станции Пермь-II. В тот же вечер в другом поезде сообщением «Москва — Северобайкальск» 38-летний житель Кирова и 23-летний молодой человек из Алтайского края тоже находились в состоянии алкогольного опьянения. Их тоже высадили из поезда в Перми.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном нарушении. По словам сотрудников транспортной полиции, в таких случаях пассажирам придётся продолжать поездку за свой счёт. Стоимость проезда нарушителям общественного порядка не компенсируют.