В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes Медведчука

Пьяный работник автомойки угнал Mercedes представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения «Украинский выбор-право народа» Виктора Медведчука

По его информации, во время движения мойщик не справился с управлением и совершил ДТП, в котором никто не пострадал. Полицейские задержали угонщика.

Напомним, в августе 2017 года четверо молодых людей в Великомихайловском районе Одесской области угнали автомобиль полицейских в присутствии стражей порядка.