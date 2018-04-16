Ещё
В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes Медведчука
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Киеве пьяный мойщик угнал Mercedes Медведчука 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пьяный работник автомойки угнал Mercedes представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения «Украинский выбор-право народа» Виктора Медведчука.
«В понедельник утром на улице Мостицкой в Киеве работник автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса. По информации собеседника агентства, автомобиль, который оставила на автомойке Оксана Марченко, принадлежит ее мужу Медведчуку», — передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН слова источника в правоохранительных органах.
По его информации, во время движения мойщик не справился с управлением и совершил ДТП, в котором никто не пострадал. Полицейские задержали угонщика.
Напомним, в августе 2017 года четверо молодых людей в Великомихайловском районе Одесской области угнали автомобиль полицейских в присутствии стражей порядка.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ДТП в Подмосковье пострадали 15 детей Названо время проезда по Крымскому мосту При столкновении вахтового автобуса с грузовиком на Ямале пострадали 14 человек
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение