Полиция проверяет видео, на котором свадебный кортеж перекрыл трассу 

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором свадебный кортеж в Сочи перекрыл федеральную трассу, чтобы гости могли потанцевать на проезжей части. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Видеозапись появилась в социальных сетях в понедельник.
"В УВД по городу Сочи назначена проверка по данному факту", — сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.
По предварительной информации, инцидент произошел 13 апреля в 11:30 мск в сочинском поселке Дагомыс.