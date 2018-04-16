Водители UberBlack не являются сотрудниками компании

Компания Uber долгое время добивалась того, чтобы водителей такси UberBlack не считали сотрудниками.

Великобритания вместе с Калифорнией пришли к выводу, что водителей такси Uber необходимо считать полноценными сотрудниками корпорации, которые имеют право на следующие вещи: минимальную заработную плату, отпуск и другие льготы. Однако теперь, согласно решению американского федерального судьи, водители UberBlack снова теряют «звание» работников Uber. Вынесенное решение относиться только к сервису премиальных автомобилей UberBlack. Все дело в том, что руководство компании не оказывает должного контроля над водителями: они могут работать когда захотят, выполнять личные поручения или заниматься другими делами.

Представители Uber остались довольны таким исходом (по понятным причинам), в то время как адвокат истцов сообщил о планах обжаловать решение.