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Водители UberBlack не являются сотрудниками компании
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Водители UberBlack не являются сотрудниками компании 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Компания Uber долгое время добивалась того, чтобы водителей такси UberBlack не считали сотрудниками.
Великобритания вместе с Калифорнией пришли к выводу, что водителей такси Uber необходимо считать полноценными сотрудниками корпорации, которые имеют право на следующие вещи: минимальную заработную плату, отпуск и другие льготы. Однако теперь, согласно решению американского федерального судьи, водители UberBlack снова теряют «звание» работников Uber. Вынесенное решение относиться только к сервису премиальных автомобилей UberBlack. Все дело в том, что руководство компании не оказывает должного контроля над водителями: они могут работать когда захотят, выполнять личные поручения или заниматься другими делами.
Представители Uber остались довольны таким исходом (по понятным причинам), в то время как адвокат истцов сообщил о планах обжаловать решение.
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