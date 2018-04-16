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Названы регионы России, где активнее всего скупают автомобили
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Названы регионы России, где активнее всего скупают автомобили 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский авторынок новых легковушек помалу растет, хотя сами продажи «размазаны» по стране неравномерно. Выяснилось, что почти четверть всех новых машин в РФ скупают жители Москвы и Подмосковья.
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