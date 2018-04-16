Названы регионы России, где активнее всего скупают автомобили

Российский авторынок новых легковушек помалу растет, хотя сами продажи «размазаны» по стране неравномерно. Выяснилось, что почти четверть всех новых машин в РФ скупают жители Москвы и Подмосковья.