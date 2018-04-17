На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием служебного автомобиля 

На юго-востоке города произошло ДТП с участием служебного автомобиля. По данным пресс-службы ГУ ГИБДД РФ по Москве, в районе Люблино при столкновении двух иномарок пострадал человек.
— На пересечении улиц Люблинская и Ставропольская произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ и Renault. В результате аварии водитель одного из автомобилей пострадал, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в ведомстве.
По информации источника агентства, один из автомобилей — служебное авто полиции.
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