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Пьяный полицейский протаранил машину на служебном авто: три женщины попали в больницу
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Пьяный полицейский протаранил машину на служебном авто: три женщины попали в больницу 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В субботу около десяти часов утра ДТП произошло на дороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.
По предварительной информации, 45-летний сотрудник отдела полиции по Ростовскому району на служебном автомобиле протаранил машину «ВАЗ 21101», в которой за рулём сидел 46-летний мужчина. Автомобиль полицейского влетел в бок машине. Пострадали пассажирки — 60-леттнюю женщину, 59-летнюю и 64-летнюю увезли в больницу. Двум из них потребовалась госпитализация.
— У одной женщины голова зашита в трёх местах, у другой нога и рука. Ещё переломы, — рассказал знакомый пострадавших.
Полицейский прошёл медосвидетельствование. Обследование показало — за руль он сел пьяным. Служба в полиции для него теперь закончена.
— Руководством УМВД России по Ярославской области назначена служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе областной полиции.
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