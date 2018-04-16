Пьяный полицейский протаранил машину на служебном авто: три женщины попали в больницу 

В субботу около десяти часов утра ДТП произошло на дороге Семибратово-Вахрушево-Никольское.
По предварительной информации, 45-летний сотрудник отдела полиции по Ростовскому району на служебном автомобиле протаранил машину «ВАЗ 21101», в которой за рулём сидел 46-летний мужчина. Автомобиль полицейского влетел в бок машине. Пострадали пассажирки — 60-леттнюю женщину, 59-летнюю и 64-летнюю увезли в больницу. Двум из них потребовалась госпитализация.
— У одной женщины голова зашита в трёх местах, у другой нога и рука. Ещё переломы, — рассказал знакомый пострадавших.
Полицейский прошёл медосвидетельствование. Обследование показало — за руль он сел пьяным. Служба в полиции для него теперь закончена.
— Руководством УМВД России по Ярославской области назначена служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе областной полиции.