Ещё
Седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнивали в гонках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнивали в гонках 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На канале YouTube появилось видео, которое демонстрирует тест драйв седанов Mercedes-AMG S63 c BMW M760i.
Данный заезд был организован для выявления технических характеристик в сравнении. Первое в чем сравнивались автомобили, это в разгоне до 100 км/час, победа была за Mercedes, он разогнался за 3,5 секунды, BMW же разогнался за 3,7 секунды. Но все же у него есть преимущества, его максимальная скорость составила 305 км/час. Максимальная скорость Mercedes составляет 250 км/час, разница между ними довольно не маленькая. Но все же у каждого автолюбителя есть свои предпочтения в выборе автомобиля, кому-то важна максимальная скорость разгона, а кому и минимальное время разгона.
Car.ru: последние новости
Ford показал последствия движения в реверсном режиме Экспертами Германии составлен список самых надёжных автомобилей, пробег которых превышает 10 лет! В марте авторынок России признан пятым в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение