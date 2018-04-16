Седаны Mercedes-AMG S63 и BMW M760i сравнивали в гонках

На канале YouTube появилось видео, которое демонстрирует тест драйв седанов Mercedes-AMG S63 c BMW M760i.

Данный заезд был организован для выявления технических характеристик в сравнении. Первое в чем сравнивались автомобили, это в разгоне до 100 км/час, победа была за Mercedes, он разогнался за 3,5 секунды, BMW же разогнался за 3,7 секунды. Но все же у него есть преимущества, его максимальная скорость составила 305 км/час. Максимальная скорость Mercedes составляет 250 км/час, разница между ними довольно не маленькая. Но все же у каждого автолюбителя есть свои предпочтения в выборе автомобиля, кому-то важна максимальная скорость разгона, а кому и минимальное время разгона.