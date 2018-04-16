В Ярославской области таксист сбил двух школьниц

Авария произошла в Тутаеве на улице Моторостроителей у дома № 53. Здесь прямо на пешеходном переходе водитель такси сбил двух девочек-подружек, переходивших дорогу.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Рено-Логан» не успел среагировать на пешеходов.

— Девочки 13 и 14 лет переходили дорогу справа налево около 17:40. Водитель был трезв, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Школьницы отделались ушибами, врач отпустил обеих на амбулаторное лечение.

Накануне на трассе М-8 погиб мужчина — его легковушка влетела под прицеп грузовика.