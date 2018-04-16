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В Ярославской области таксист сбил двух школьниц
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В Ярославской области таксист сбил двух школьниц 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Авария произошла в Тутаеве на улице Моторостроителей у дома № 53. Здесь прямо на пешеходном переходе водитель такси сбил двух девочек-подружек, переходивших дорогу.
По предварительной информации, 45-летний водитель «Рено-Логан» не успел среагировать на пешеходов.
— Девочки 13 и 14 лет переходили дорогу справа налево около 17:40. Водитель был трезв, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Школьницы отделались ушибами, врач отпустил обеих на амбулаторное лечение.
Накануне на трассе М-8 погиб мужчина — его легковушка влетела под прицеп грузовика.
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