В массовой аварии в Гулькевичском районе погиб человек, четверо госпитализированы

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. На федеральной трассе «Кавказ» 18 апреля в 3:30 произошла смертельная авария с участием семи автомобилей.

По предварительным данным, водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего ехавшие за большегрузом четыре легковых автомобиля приостановили движение. В этот момент в машины врезалась еще одна фура, водитель которой не заметил ДТП.

Как прокомментировали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте аварии погиб один человек, еще 4 пострадали и были госпитализированы.