Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Уренском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в полночь 15 апреля в рабочем поселке Арья. Мужчина 1977 г.р. управляя автомобилем « Фольксваген » при начале движения совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2109», водитель которого (мужчина 1990 г.р.) находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом отмечается, что водитель иномарки от медицинского освидетельствования отказался.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Водитель иномарки был доставлен в больницу с переломом. В госпитализации пострадавший не нуждался. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован с ушибами.