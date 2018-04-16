Маршрутка № 90 сбила женщину в Автозаводском районе

52-летняя женщина пострадала под колесами маршрутки в минувшую пятницу, 13 апреля. ДТП случилось на улице Львовской в Автозаводском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около шести часов утра. По предварительным данным, в случившемся была виновата сама пострадавшая женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте, в результате чего его сбил «пазик», следующий по маршруту № 90. За рулем находился 45-летний водитель с 18-летним стажем.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее были диагностированы ушибы. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее.

Напомним, автобус с пассажирами врезался в фонарный столб в Автозаводском районе.