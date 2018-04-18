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Мопед столкнулся с автомобилем в Автозаводском районе
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Мопед столкнулся с автомобилем в Автозаводском районе 

Vgoroden.ru 55 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
ДТП с участием мопеда и автомобиля «Мазда» случилась в Автозаводском районе вчера, 17 апреля. При столкновении пострадал 53-летний водитель двухколесного транспортного средства. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Гайдара в 18.30. По данным ГИБДД, водитель мопеда «Хикер» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в иномарку. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 19 лет.
Водитель мопеда получил ушиб плеча. Медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия.
Напомним, в Ветлужском районе «Лада» насмерть сбила велосипедистку.
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