Мопед столкнулся с автомобилем в Автозаводском районе

ДТП с участием мопеда и автомобиля « Мазда » случилась в Автозаводском районе вчера, 17 апреля. При столкновении пострадал 53-летний водитель двухколесного транспортного средства. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на улице Гайдара в 18.30. По данным ГИБДД, водитель мопеда «Хикер» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в иномарку. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 19 лет.

Водитель мопеда получил ушиб плеча. Медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия.