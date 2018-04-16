Ещё
Пассажир с ножом ограбил таксиста на западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир с ножом ограбил таксиста на западе Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: riamo.ru
Мужчина, вооруженный ножом, отнял у таксиста 15 тысяч рублей на западе Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Водитель такси 1988 года рождения заявил в полицию о разбойном нападении по адресу: улица Шолохова, дом 12.
«Неизвестный, следовавший в качестве пассажира в автомобиле Hyundai, достал нож и стал угрожать водителю, после чего открыто похитил принадлежащие ему 15 тысяч рублей и скрылся», — сказал собеседник агентства.
По факту разбоя возбудили уголовное дело, добавил он.
РИАМО: последние новости
Шесть детей госпитализировали после ДТП с участием экскурсионного автобуса в Подмосковье Два человека погибли при столкновении автомобилей в Ногинском районе Автобус сбил пешехода на севере Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение