Пассажир с ножом ограбил таксиста на западе Москвы

Мужчина, вооруженный ножом, отнял у таксиста 15 тысяч рублей на западе Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Водитель такси 1988 года рождения заявил в полицию о разбойном нападении по адресу: улица Шолохова, дом 12.

«Неизвестный, следовавший в качестве пассажира в автомобиле Hyundai , достал нож и стал угрожать водителю, после чего открыто похитил принадлежащие ему 15 тысяч рублей и скрылся», — сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбудили уголовное дело, добавил он.