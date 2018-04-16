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Родительский день в Уфе: власти выделят 64 автобуса на маршруты до городских кладбищ
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Родительский день в Уфе: власти выделят 64 автобуса на маршруты до городских кладбищ 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
17 апреля — день памяти предков. Для удобства горожан в столице республики организуют дополнительные рейсы на «Южное» и «Северное» кладбище. Всего пустят 64 маршрута, которые будут курсировать из разных районов Уфы.
— Отправляться автобусы будут по мере заполняемости. Стоимость — 25 рублей за проезд при наличной оплате, и 20 рублей по транспортной карте, — рассказали в городской мэрии. — До «Южного» кладбища можно будет доехать с остановок «Округ Галле» и «БГУ», а до «Северного» кладбища «Тимашево» с остановок ДК «УМПО» и «Колхозный рынок».
по маршруту «ДК УМПО — Тимашево» с 8:00 до 20:00 часов будут работать 18 автобусов, маршрут № 505, время работы маршрута, интервал движения 7-10 минут;
по маршруту «Колхозный рынок — Тимашево» с 8:00 до 20:00 будут работать 16 автобусов, маршрут № 535, интервал движения 7-10 минут;
по маршруту «Округ Галле — Южное кладбище» с 8:00 до 18:00 будут работать 25 автобусов, маршрут № 520, интервал движения 7-10 минут;
по маршруту «БГУ — Южное кладбище» с 8:00 до 18:00 будут работать 6 автобусов, маршрут № 530, интервал движения 10 минут.
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