Кто на новенького: ищем замену Демину в свердловской ГИБДД

На прошлой неделе стало известно, что Юрия Демина сняли с поста начальника свердловской ГИБДД . Обязанности главы временно исполняет его заместитель — Алексей Габдорахманов. Его перед отпуском назначил сам Юрий Алексеевич.

Кто станет новым главой ГИБДД по Свердловской области, пока неизвестно. Кандидатуру должен выбрать и согласовать в Москве начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин . Есть вероятность, что нового начальника пришлют из другого региона. Но, несмотря на это, в самой ГИБДД пока называют три достойные кандидатуры на место Демина. Знакомимся с ними.

Кандидат № 1 Дмитрий Панфилов , замначальника управления ГИБДД по Свердловской области

Дмитрию Панфилову 45 лет. В полиции работает 23 года. Начинал службу инспектором ДПС в Полевском, там же дорос до начальника отделения ГИБДД, которое возглавлял с 2005 по 2010 год. В 2012 году переехал в Екатеринбург.

«В связи с высокими показателями служебной деятельности, эффективной реализацией должностных полномочий и обязанностей в 2011 году был переведен с 13 апреля 2012 года в Управление ГИБДД по Свердловской области на должность начальника отдела ДПС и взаимодействия с правоохранительными органами», — сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Четыре года Панфилов руководил работой экипажей ДПС в Свердловской области. Как отмечают в свердловском главке, он зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный специалист.

«Имеет высокий профессиональный уровень, пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Во время прохождения службы в Управлении ГИБДД неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Свердловской области и МВД России», — уточняется на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

В мае 2016 года Дмитрий Панфилов был назначен командиром полка ДПС Екатеринбурга. После ухода замначальника свердловской ГИБДД Сергея Зонова Панфилов стал заместителем Юрия Демина.

В январе 2017 года именно Дмитрию Панфилову прочили кресло начальника ГИБДД Екатеринбурга. Однако в итоге главным гаишником уральской столицы назначили Вадима Буйдалина из Каменска-Уральского. Подчиненные характеризуют Панфилова как хорошего и адекватного человека.

В прошлом году ко Дню Победы Дмитрий Сергеевич записал видео, в котором рассказал о своем деде, ветеране ВОВ.

Кандидат № 2 Вадим Буйдалин, глава ГИБДД Екатеринбурга

Вадиму Леонидовичу 48 лет. Он приехал в Екатеринбург из Каменска-Уральского в феврале прошлого года и возглавил городскую ГИБДД. В Каменске он родился и прошел путь от простого инспектора ДПС до начальника. В 1998 году стал командиром батальона, в 2004-м был назначен на должность заместителя начальника отдела ГИБДД, а потом и руководителя. За время несения службы более 40 раз поощрялся руководством различного уровня.

Под руководством Буйдалина ГИБДД Каменска-Уральского не раз становилась лучшей, поэтому ему предложили решить задачу посложнее — возглавить ГИБДД Екатеринбурга.

Совсем недавно Вадим Буйдалин давал Е1.RU интервью, в котором рассказывал, как освоился в уральской столице, что успел сделать на новом месте и как обстоит ситуация на дорогах города. Нам он показался очень добрым и душевным человеком.

Посмотрите, как Вадим Леонидович поздравлял горожан с новым, 2018 годом.

Кандидат № 3 Роман Ярыш, командир полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга

Роману Григорьевичу 44 года. В полицию он пришел в 2002 году после того, как более десяти лет прослужил в Военных Вооруженных Силах. В Екатеринбурге он прошел путь от помощника командира отдельной роты ГИБДД Верх-Исетского района до командира полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга.

Ярыша называли человеком бывшего главного милиционера Екатеринбурга Марата Бисинбаева, который после конфликта с начальником полицейского главка Михаилом Бородиным был уволен. До того как занять пост начальника УВД Екатеринбурга, Бисинбаев был начальником Верх-Исетского РУВД.

В 2013 году Роман Ярыш из-за конфликта с Юрием Деминым ушел на службу в ряды вневедомственной охраны, где до апреля 2017 года служил в должности командира полка УВО по Екатеринбургу. Однако год назад Ярыш вновь вернулся на старую должность и стал командиром полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга. Повторное назначение Ярыша прошло без согласования Юрия Демина, что возмутило полковника. После этого по указке управления в городском полку ДПС проходили постоянные проверки.

Автоэксперты называют Ярыша человеком открытым для общения, строгим и справедливым.

Кстати, Роман Григорьевич хорошо поет. Вот, например, его выступление с фестиваля Приволжско-Уральского военного округа «Когда поют солдаты» в 1996 году.