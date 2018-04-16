В Аксайском районе подросток попал под пассажирский поезд

Поздно вечером 15 апреля в Аксайском районе произошло ЧП с участием пассажирского поезда и 17-летнего подростка. Около 22:00 на перегоне Александровка — Кизитеринка юношу сбил состав. От полученных травм подросток скончался на месте.

Как сообщили в следкоме, трагедия произошла в черте хутора Большой Лог. Юноша гулял по путям, когда из-за поворота выехал поезд. Машинист, увидев подростка, предпринял экстренное торможение, но было уже поздно.

— Эксперты осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду, очевидцев произошедшего, — сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК.

По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.