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В Аксайском районе подросток попал под пассажирский поезд
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В Аксайском районе подросток попал под пассажирский поезд 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Поздно вечером 15 апреля в Аксайском районе произошло ЧП с участием пассажирского поезда и 17-летнего подростка. Около 22:00 на перегоне Александровка — Кизитеринка юношу сбил состав. От полученных травм подросток скончался на месте.
Как сообщили в следкоме, трагедия произошла в черте хутора Большой Лог. Юноша гулял по путям, когда из-за поворота выехал поезд. Машинист, увидев подростка, предпринял экстренное торможение, но было уже поздно.
— Эксперты осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду, очевидцев произошедшего, — сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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