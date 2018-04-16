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В Пермском крае в ДТП пострадала 12-летняя девочка
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В Пермском крае в ДТП пострадала 12-летняя девочка 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Девочка пострадала в аварии, которая произошла в Кунгуре.
Как пояснили в ГИБДД по Пермскому краю, водитель автомобиля Suzuki Vitara, двигаясь по ул. Свободы, со стороны ул. Хмелева в направлении ул. Мехренцева начал обгон. Во время выполнения маневра машина столкнулась с автомобилем ВАЗ — 21099, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, травмы получила 12-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Девочка находилась на заднем сидении и была пристёгнута ремнём безопасности. Она получила ушибы и её назначили амбулаторное лечение.
По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил обгона. Водитель должен был убедиться, что не создаёт помех другим участникам дорожного движения.
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