В Пермском крае в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Девочка пострадала в аварии, которая произошла в Кунгуре.

Как пояснили в ГИБДД по Пермскому краю, водитель автомобиля Suzuki Vitara, двигаясь по ул. Свободы, со стороны ул. Хмелева в направлении ул. Мехренцева начал обгон. Во время выполнения маневра машина столкнулась с автомобилем ВАЗ — 21099, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП, травмы получила 12-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Девочка находилась на заднем сидении и была пристёгнута ремнём безопасности. Она получила ушибы и её назначили амбулаторное лечение.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил обгона. Водитель должен был убедиться, что не создаёт помех другим участникам дорожного движения.